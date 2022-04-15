Об этом сообщили на странице командования Силы обороны Запорожского края.

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Благодаря слаженной работе и профессионализму наших бойцов удалось уничтожить:

11 оккупантов и еще 17 получили ранения;

13 единиц автомобильной техники.

Вместе с этим, уничтожен склад хранения боеприпасов и склад горюче-смазочных материалов.

Подразделения бригады территориальной обороны продолжают выполнять поставленные задачи, ведут оборонительные действия, нанося потери противнику,

– говорится в сообщении.

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Добавим, что 15 апреля город Васильевка на Запорожье пострадал от обстрелов российских оккупантов. В результате огня, который вели оккупанты, погиб один человек. Вероятно, россияне вели огонь со своих позиций в Михайловке и в Орлянском.

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