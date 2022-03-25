Об этом рассказал глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в своем телеграм-канале. Он отметил, что украинские бойцы не разрешают врагу продвинуться вперед.

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Российские наемники получают достойный отпор

Также Олег Синегубов рассказал, что возле Изюма удалось сбить два вражеских самолета. Кроме того, он вспомнил курьезный случай, когда с российского вертолета расстреливали свои позиции. Это, конечно, нашим бойцам только на руку.

В то же время за минувшие сутки российские наемники нанесли 55 ударов. В области зафиксировали повышенную активность запуска "Градов", "Урагана". Речь идет о примерно 240 ударах.

Вечером противник расстрелял терминал аэропорта Харькова. Он это сделал дважды из РСЗО. Также обстреляли супермаркет Metro. Как отметил Олег Синегубов, это очередной объект, который, по мнению наемников, может иметь хоть какое-то военное значение.

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