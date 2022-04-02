"Аурига-1.2В" является новейшей системой, обеспечивающей скоростную спутниковую связь. Об этом сообщили 2 апреля в Генштабе.
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Интересные трофеи украинские воины захватили на Севере Украины. В частности, это и российская портативная система спутниковой связи,
– говорится в сообщении.
Систему разработали в России в 2014 году.
Захваченная техника оккупантов / Фото Генштаба
ВСУ получили новые трофеи / Фото Генштаба
Всу захватили "Ауригу" / Фото Генштаба
Обратите внимание – Потери врага по состоянию на 2 апреля: видео