"Аурига-1.2В" є новітньою системою, що забезпечує швидкісний супутниковий зв'язок. Про це повідомили 2 квітня в Генштабі.

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Цікаві трофеї українські воїни захопили на півночі України. Зокрема, це і російська портативна система супутникового зв'язку,

– мовиться в повідмоленні.

Систему розробили в Росії у 2014 році.



Захоплена техніка окупантів / Фото Генштабу



ЗСУ отримали нові трофеї / Фото Генштабу



ЗСу захопили "Ауригу" / Фото Генштабу