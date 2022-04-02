"Аурига-1.2В" є новітньою системою, що забезпечує швидкісний супутниковий зв'язок. Про це повідомили 2 квітня в Генштабі.
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Цікаві трофеї українські воїни захопили на півночі України. Зокрема, це і російська портативна система супутникового зв'язку,
– мовиться в повідмоленні.
Систему розробили в Росії у 2014 році.
Захоплена техніка окупантів / Фото Генштабу
ЗСУ отримали нові трофеї / Фото Генштабу
ЗСу захопили "Ауригу" / Фото Генштабу
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