Радостную новость сообщил министр энергетики Герман Галущенко. Он заявил, что станция находится под полным контролем Украины.

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Украинские вооруженные силы во время продолжительных боев этой ночью отбили Киевскую ГЭС у российских оккупантов,

– заявил Галущенко.

Министр сообщил, что технический персонал покинул хранилища. Люди приступили к работе.