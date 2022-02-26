Со второй попытки из 5 ракет 2 попали в цель, 3 были сбиты и они упали в Коростене.

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По информации Коростенской районной государственной администрации, жертв среди местного населения и наших военных нет.

Сейчас ситуация в районе стабильная, контролируемая, есть поддержка военных.

Добавим, что в Житомире и области раздаются сирены и объявлена воздушная тревога. Всем местным нужно спрятаться в укрытие.