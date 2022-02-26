З другої спроби з 5 ракет 2 влучили в ціль, 3 було збито і вони впали в Коростені.

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За інформацією Коростенської районної державної адміністрації, жертв серед місцевого населення та наших військових немає.

Наразі ситуація в районі стабільна, контрольована, є підтримка військових.

Додамо, що у Житомирі та області лунають сирени і оголошена повітряна тривога. Всім місцевим необхідно сховатися в укриття.

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Текст публікації Житомирської обласної ради:

Шановні жителі Коростенського району! Інформую щодо подій, які відбулися в Ушомирі вчора.

Двома винищувачами РФ була спроба підірвати військову частину. З першої спроби в них не вийшло. Ракети пройшли мимо. З другої спроби з 5 ракет 2 влучили в ціль, 3 було збито і вони впали в м. Коростень.

Жертв серед місцевого населення та наших військових немає. На цю хвилину ситуація в районі стабільна, контрольована, є підтримка військових.