В Житомирській ОДА підтвердили цю інформацію. Мешканців Житомила просимо спуститися в найближче укриття.

До теми Мешканці Броварів мають позначити себе жовтою стрічкою

Мапу з укриттями міста ви можете переглянути тут.

УВАГА! У Житомирі оголошена повітряна тривога! Просимо всіх терміново прослідувати в укриття цивільного захисту!,

– йдеться у повідомленні.

Додамо, що близько 6 ранку повітряна тривога також лунала у Львові, Рівному, Черкасах, Херсоні та Умані. А о 7:20 оголосили повітряну небезпеку в Одесі та Харкові.

Підписуйтесь на телеграм 24 каналу, щоб оперативно дізнаватися важливі новини.