В Житомирской ОГА подтвердили эту информацию. Жителей Житомила просим спуститься в ближайшее укрытие.
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Карту с укрытиями города вы можете посмотреть здесь.
ВНИМАНИЕ! В Житомире объявлена воздушная тревога! Просим всех срочно последовать в укрытие гражданской защиты!
– говорится в сообщении.
Добавим, что около 6 утра воздушная тревога звучала также во Львове, Ровно, Черкассах, Херсоне и Умани. В 7:20 объявили воздушную опасность в Одессе и Харькове.
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