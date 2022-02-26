В Житомирской ОГА подтвердили эту информацию. Жителей Житомила просим спуститься в ближайшее укрытие.

На тему Жители Броваров должны обозначить себя желтой лентой

Карту с укрытиями города вы можете посмотреть здесь .

ВНИМАНИЕ! В Житомире объявлена ​​воздушная тревога! Просим всех срочно последовать в укрытие гражданской защиты!

– говорится в сообщении.

Добавим, что около 6 утра воздушная тревога звучала также во Львове, Ровно, Черкассах, Херсоне и Умани. В 7:20 объявили воздушную опасность в Одессе и Харькове.