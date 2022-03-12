Бронированный "Тигр" шел в голове колонны. Его пограничники подбили метким выстрелом.

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Россияне накрыли украинских пограничников огнем

После этого россияне накрыли украинских пограничников огнем. Однако сразу включились в бой защитники из ВСУ. В результате захватчики были вынуждены бежать, сделать это, правда, удалось не всем.

Кроме "Тигра", враг также имеет потери в самоходной артиллерии. Тем временем, наши защитники вышли из боя без потерь.

Пограничники вместе с другими составляющими сил безопасности, продолжают вычищать украинскую землю от захватнической нечисти,

– пообещали в ГПСУ.

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Сообщение Госпогранслужбы:

Пограничники с бойцами ВСУ остановили вражескую колонну. Противотанковый расчет пограничников выявил движение вражеской колонны в один населенный пункт на Харьковщине. Чтобы не допустить попадания вражеских сил в село, военнослужащие Госпогранслужбы метким выстрелом уничтожили бронированный автомобиль "Тигр", который шел в голове колонны. В ответ рашисты начали накрывать огнем позицию пограничников. Но сразу включились наши собратья из Вооруженных Сил Украины, которые заставили противника бежать. Не все орки бежали, кроме подбитого "Тигра" враг имеет потери также в самоходной артиллерии.

В отличие от орков украинские защитники из боя вышли без потерь.