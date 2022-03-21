Военнослужащие группировки Объединенных сил в течение суток уничтожили 300 вражеских армейцев. Об этом сообщили в пресс-службе ООС вечером 21 марта.

Актуально Зеленский обратился к украинцам и призвал их гнать оккупантов из своих городов

Кроме того, Вооруженные Силы Украины ликвидировали немало техники врага. Только за сутки на Донецком и Луганском направлениях украинские защитники уничтожили:

14 танков;

8 БМП;

2 МТ-ЛБ;

3 артиллерийские системы;

4 автомобиля.

Также подразделения противовоздушной обороны в небе украинского Донбасса сбили 1 вражеский самолет и еще 1 подбили.

Как сообщили в пресс-службе ООС, защитники Мариуполя уничтожили 1 патрульный катер проекта 03160 "Раптор". Украинским военным также удалось ликвидировать российский комплекс радиоэлектронной борьбы Леер-3.

Украинские военнослужащие продолжают мужественно и героически сдерживать нашествие агрессора! Вместе к победе!

– отметили в пресс-службе ООС.

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