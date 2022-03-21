Військовослужбовці угруповання Об'єднаних сил протягом доби знищили 300 ворожих армійців. Про це повідомили у пресслужбі ООС ввечері 21 березня.
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Крім того, Збройні Сили України ліквідували чимало техніки ворога. Лише за добу на Донецькому та Луганському напрямках українські захисники знищили:
- 14 танків;
- 8 БМП;
- 2 МТ-ЛБ;
- 3 артилерійські системи;
- 4 автомобілі.
Також підрозділи протиповітряної оборони в небі українського Донбасу збили 1 ворожий літак та ще 1 підбили.
Як повідомили у пресслужбі ООС, захисники Маріуполя знищили 1 патрульний катер проєкту 03160 "Раптор". Українським військовим також вдалось ліквідувати російський комплекс радіоелектронної боротьби "Леєр-3".
Українські військовослужбовці продовжують мужньо та героїчно стримувати навалу агресора! Разом до перемоги!
– наголосили у пресслужбі ООС.
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