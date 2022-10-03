Подробное обозрение затрофеенной российской техники показали в Центре стратегических коммуникаций ВСУ. Соответствующее видео было обнародовано в соцсетях.
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"Вот такие нам подарки оставляют"
Украинские воины показали тяжелую огневую систему "Солнцепок". Наши защитники отметили, что это затрофеенная в боях российская техника. "Солнцепек" исправен и заряжен.
Вот такие нам подарочки оставляют. Спасибо,
– отметил воин.
Обзор
российского украинского "Солнцепека": смотрите видео
Уже в скором времени эта огневая система будет бить по оккупантам.
Что известно о ТОС "Солнцепек"
Эта огнеметная система имеет калибр 220 миллиметров. Ее относят к тяжелому вооружению.
"Солнцепек" предназначен для выведения из строя легкобронированной техники, разрушения зданий и сооружений объемным взрывом. А еще для уничтожения живой силы противника, расположенной в открытой местности и в фортификационных сооружениях.
Эта система стреляет зажигательными или термобарическими боеприпасами. Уничтожение производится полем высокой температуры и избыточным давлением.
Сколько ТОС "Солнцепек" уже затрофеили ВСУ: что известно
- Наши воины затрофеили еще один "Солнцепок" раньше – еще в марте на Харьковщине.
- Вскоре в апреле 2022 года украинские защитники применили эту тяжелую огнеметную систему против врага. Отметим, что именно этим вооружением очень гордились в России. Впрочем, это не помешало нашим воинам ее захватить.
- В мае еще один "Солнцепек" захватили чеченские бойцы, помогающие украинцам бороться с российским нашествием.
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