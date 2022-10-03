Детальний огляд затрофеєної російської техніки показали в Центрі стратегічних комунікацій ЗСУ. Відповідне відео оприлюднили в соцмережах.

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Українські воїни показали важку вогневу систему "Солнцепьок". Наші захисники зазначили, що це затрофеєна в боях російська техніка. "Солнцепьок" справний і заряджений.

Ось такі нам подаруночки залишають. Дякуємо,

– зазначив воїн.

Вже незабаром ця вогнева система битиме по окупантах.

Що відомо про ТОС "Солнцепьок"

Ця вогнеметна система має калібр 220 міліметрів. Її відносять до важкого озброєння.

"Солнцепьок" призначений для виведення з ладу легкоброньованої техніки, руйнування будівель та споруд об’ємним вибухом. А ще для знищення живої сили противника, розташованої на відкритій місцевості та у фортифікаційних спорудах.

Ця система стріляє запалювальними або термобаричними боєприпасами. Знищення відбувається полем високої температурі та надлишковим тиском.