Детальний огляд затрофеєної російської техніки показали в Центрі стратегічних комунікацій ЗСУ. Відповідне відео оприлюднили в соцмережах.
Читайте також Як звільнення Лимана вплинуло на шляхи постачання й логістику російських окупантів
"Ось такі нам подарунки залишають"
Українські воїни показали важку вогневу систему "Солнцепьок". Наші захисники зазначили, що це затрофеєна в боях російська техніка. "Солнцепьок" справний і заряджений.
Ось такі нам подаруночки залишають. Дякуємо,
– зазначив воїн.
Огляд
російського українського "Солнцепьока": дивіться відео
Вже незабаром ця вогнева система битиме по окупантах.
Що відомо про ТОС "Солнцепьок"
Ця вогнеметна система має калібр 220 міліметрів. Її відносять до важкого озброєння.
"Солнцепьок" призначений для виведення з ладу легкоброньованої техніки, руйнування будівель та споруд об’ємним вибухом. А ще для знищення живої сили противника, розташованої на відкритій місцевості та у фортифікаційних спорудах.
Ця система стріляє запалювальними або термобаричними боєприпасами. Знищення відбувається полем високої температурі та надлишковим тиском.
Скільки ТОС "Солнцепьок" вже затрофеїли ЗСУ: що відомо
- Наші воїни затрофеїли ще один "Солнцепьок" раніше, – ще у березні на Харківщині.
- Вже незабаром у квітні 2022 року українські захиснили застосували цю тяжку вогнеметну систему проти ворога. Зазначимо, що саме цим озброєнням дуже пишалися в Росії. Втім, це не завадило нашим воїнам її захопити.
- У травні ще один "Солнцепьок" захопили чеченські бійці, які допомагають українцям боротися з російською навалою.
Вас може зацікавити – ЗСУ показали трофеї, які захопили на полі бою: дивіться відео