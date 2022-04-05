Про початок застосування важкої вогнеметної системи повідомив Сергій Братчук. Випередивши коментаторів, він додав, що боєкомплект і заряджаюча машина теж є в наявності.

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Відомо, що захоплену техніку Збройні Сили випробовують на Ізюмському напрямку. Ракет на ворога обіцяють не жаліти, оскільки кожна із них повинна помститися за зруйновані міста та понівечені життя українців.

Наші воїни вперше застосували ворожу потужну зброю – ТОС-1А "Сонцепік" проти нього самого! Слава ЗСУ!,

– написав Братчук.

Раніше українські бійці з 93-ї окремої механізованої бригади "Холодний Яр" показали російську важку техніку зі складу важкої вогнеметної системи ТОС-1А "Сонцепік", кинуту окупантами у полі.

Що таке ТОС-1А "Сонцепік"

Вдосконалена система ТОС-1А "Сонцепік" – російська важка вогнеметна система залпового вогню калібру 220-мм на базі танка, яку почали використовувати на озброєння російської армії у 2001 році. Відомо, що на відміну від свого попередника, кількість направних у системі зменшено з 30 до 24, а некеровані ракети долають відстань до 6 кілометрів.

Зверніть увагу – в окупантів брак пілотів, хоча авіапарк величезний