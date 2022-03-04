Серед них – російська важка вогнеметна система залпового вогню TOС-1A "Солнцепек", що є удосконаленою версією ТОС-1 "Буратіно".

До теми Трофеї ЗСУ стають все соліднішими, бойовики кидають техніку

Ця установка призначена для виведення з ладу легкоброньованої техніки. Вона також здатна руйнувати будівлі об'ємними вибухами та уражати сили противника, що дислокуються на відкритій місцевості чи у фортифікаційних спорудах.

ЗСУ захопили російський "Солнцепек" / Фото 93-ї ОМБр Холодний Яр

"Солнцепек" може стріляти "вакуумними бомбами"

Реактивна система залпового вогню, яку захопили ЗСУ, здатна запускати ракети з термобаричними боєголовками, наголошує CNN. Вони заповнені високотемпературною вибуховою речовиною високого тиску.

Ці боєголовки також називають "вакуумними бомбами", оскільки вони всмоктують кисень із повітря, створюючи потужний вибух і велику хвилю тиску. Це може спричинити масштабні руйнування.

Окрім "Солнцепека", бійці 93-ї окремої механізованої бригади "Холодний Яр" захопили й іншу бронетехніку ворога. Раніше лідер фракції "Слуга народу" Давид Арахамія зазначив, що українські військові можуть використовувати трофейну техніку одразу. Коли ми здобудемо перемогу, все це озброєння поставлять на облік.

ЗСУ захопили техніку окупантів / Фото 93-ї ОМБр Холодний Яр

Захоплена в окупантів бронетехніка / Фото 93-ї ОМБр Холодний Яр

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