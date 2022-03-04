Среди них – тяжелая огнеметная система залпового огня TOS-1A "Солнцепек", усовершенствованной версии ТОS-1 "Буратино".

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Эта установка предназначена для выведения из строя легкобронированной техники. Она также способна разрушать здания объемными взрывами и поражать силы противника, которые дислоцируются в открытой местности или в фортификационных сооружениях.

Захваченный "Солнцепек" / Фото 93-й ОМБр Холодный Яр

"Солнцепек" может стрелять "вакуумными бомбами"

Реактивная система залпового огня, захваченная ВСУ, способна запускать ракеты с термобарическими боеголовками, отмечает CNN. Они заполнены высокотемпературным взрывчатым веществом высокого давления.

Эти боеголовки также называют "вакуумными бомбами", поскольку они впитывают кислород из воздуха, создавая мощный взрыв и большую волну давления. Это может привести к масштабным разрушениям.

Кроме "Солнцепека", бойцы 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр" захватили и другую бронетехнику врага. Ранее лидер фракции "Слуга народа" Давид Арахамия отметил, что украинские военные могут использовать трофейную технику сразу. Когда мы одержим победу, все это вооружение будет поставлено на учет.

ВСУ захватили технику оккупантов / Фото 93-й ОМБр Холодный Яр

Захваченная у оккупантов бронетехника / Фото 93-й ОМБр Холодный Яр

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