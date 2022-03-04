Об этом сообщил лидер фракции "Слуга народа" Давид Арахамия. Он также подчеркнул, что после победы в войне, вся трофейная техника и вооружение будут соответствующим образом учтены и легализованы. А теперь они должны немедленно использоваться для обороны!

Внимание Трофеи ВСУ становятся все солиднее, боевики бросают технику

В этом вопросе наше государство занимает однозначную позицию: техника и вооружение, добытые в бою, или которые были брошены агрессором, на период военного положения могут использоваться и должны привлекаться нашими силами обороны для защиты нашей территории и граждан,

– подчеркнул Арахамия.

Полный текст сообщения нардепа

Защитники Украины могут использовать трофейную технику и вооружение для отпора оккупанту.

В этом вопросе наше государство занимает однозначную позицию: техника и вооружение, добытые в бою, или которые были брошены агрессором, на период военного положения могут использоваться и должны привлекаться нашими силами обороны для защиты нашей территории и граждан.

После победы в войне, вся трофейная техника и вооружение будут соответствующим образом учтены и легализованы. А теперь они должны быть немедленно использованы для обороны!

Напомним, вчера спецназовцы обезвредили в Гостомеле еще 10 вражеских БМД , а в Полтаве обычные парни из теробороны уничтожили танк оккупанта .

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