Про це повідомив лідер фракції "Слуга народу" Давид Арахамія. Він також наголосив, що після перемоги у війні, уся трофейна техніка і озброєння, будуть відповідним чином обліковані і легалізовані. А зараз вони мають бути негайно застосовані для оборони!
Увага Трофеї ЗСУ стають все соліднішими, бойовики кидають техніку
В цьому питанні наша держава займає однозначну позицію: техніка і озброєння, здобуті в бою, або які були покинуті агресором, на період воєнного стану можуть використовуватися і повинні залучатися нашими силами оборони для захисту нашої території і громадян,
– наголосив Арахамія.
Повний текст повідомлення нардепа
Захисники України можуть використовувати трофейну техніку та озброєння для відсічі окупанту.
В цьому питанні наша держава займає однозначну позицію: техніка і озброєння, здобуті в бою, або які були покинуті агресором, на період воєнного стану можуть використовуватися і повинні залучатися нашими силами оборони для захисту нашої території і громадян.
Після перемоги у війні, уся трофейна техніка і озброєння, будуть відповідним чином обліковані і легалізовані. А зараз вони мають бути негайно застосовані для оборони!
Нагадаємо, вчора спецпризначенці знешкодили у Гостомелі ще 10 ворожих БМД, а у Полтаві звичайні хлопці з тероборони знищили танк окупанта.
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