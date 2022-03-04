Про це повідомив лідер фракції "Слуга народу" Давид Арахамія. Він також наголосив, що після перемоги у війні, уся трофейна техніка і озброєння, будуть відповідним чином обліковані і легалізовані. А зараз вони мають бути негайно застосовані для оборони!

Увага Трофеї ЗСУ стають все соліднішими, бойовики кидають техніку

В цьому питанні наша держава займає однозначну позицію: техніка і озброєння, здобуті в бою, або які були покинуті агресором, на період воєнного стану можуть використовуватися і повинні залучатися нашими силами оборони для захисту нашої території і громадян,

– наголосив Арахамія.

Повний текст повідомлення нардепа

Захисники України можуть використовувати трофейну техніку та озброєння для відсічі окупанту.

В цьому питанні наша держава займає однозначну позицію: техніка і озброєння, здобуті в бою, або які були покинуті агресором, на період воєнного стану можуть використовуватися і повинні залучатися нашими силами оборони для захисту нашої території і громадян.

Після перемоги у війні, уся трофейна техніка і озброєння, будуть відповідним чином обліковані і легалізовані. А зараз вони мають бути негайно застосовані для оборони!

Нагадаємо, вчора спецпризначенці знешкодили у Гостомелі ще 10 ворожих БМД, а у Полтаві звичайні хлопці з тероборони знищили танк окупанта.

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