Оборонительную операцию проводят на Восточном, Юго-Восточном и Северо-Восточном, Донецком, Слобожанском и части Таврического направлений.
Кстати ВСУ за сутки отбили 9 вражеских атак и уничтожили более 200 оккупантов с техникой
Ситуация на фронте
За предыдущие сутки украинские воины отбили 9 атак противника, уничтожили 12 танков, около 20 единиц бронированной и автомобильной техники и 9 артиллерийских систем. Противник потерял более 200 военнослужащих.
Противовоздушная оборона сбила 2 самолета и 2 БПЛА врага. Также поразили 6 воздушных целей врага: 1 самолет, 1 БПЛА и 4 крылатые ракеты.
Ударная авиация накрыла огнем колонны бронетехники, логистические центры и скоплениях войск врага.
Что на других направлениях
- На Волыни сосредотачиваются на прикрытии государственной границы, а на Северщине держат оборону.Группировка войск удерживает Чернигов и сдерживает продвижение противника в направлении на Киев.
- Защитники Киева продолжают отражение наступления противника, держат рубежи.
- На юге оборону осуществляют в определенной операционной зоне.
Российские террористические войска продолжают воевать, сознательно нарушая нормы международного гуманитарного права и правила ведения войны.
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