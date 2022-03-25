Оборонительную операцию проводят на Восточном, Юго-Восточном и Северо-Восточном, Донецком, Слобожанском и части Таврического направлений.

Кстати ВСУ за сутки отбили 9 вражеских атак и уничтожили более 200 оккупантов с техникой

Ситуация на фронте

За предыдущие сутки украинские воины отбили 9 атак противника, уничтожили 12 танков, около 20 единиц бронированной и автомобильной техники и 9 артиллерийских систем. Противник потерял более 200 военнослужащих.

Противовоздушная оборона сбила 2 самолета и 2 БПЛА врага. Также поразили 6 воздушных целей врага: 1 самолет, 1 БПЛА и 4 крылатые ракеты.

Ударная авиация накрыла огнем колонны бронетехники, логистические центры и скоплениях войск врага.

Что на других направлениях

На Волыни сосредотачиваются на прикрытии государственной границы, а на Северщине держат оборону.Группировка войск удерживает Чернигов и сдерживает продвижение противника в направлении на Киев.

Защитники Киева продолжают отражение наступления противника, держат рубежи.

На юге оборону осуществляют в определенной операционной зоне.

Российские террористические войска продолжают воевать, сознательно нарушая нормы международного гуманитарного права и правила ведения войны.

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