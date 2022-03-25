Оборонну операцію проводять на Східному, Південно-Східному та Північно-Східному, Донецькому, Слобожанському та частині Таврійського напрямків.

До речі ЗСУ за добу відбили 9 ворожих атак і знищили понад 200 окупантів із технікою

Ситуація на фронті

За попередню добу українські воїни відбили 9 ворожих атак, знищили 12 танків, близько 20 одиниць броньованої та автомобільної техніки і 9 артилерійських систем. Противник втратив понад 200 військовослужбовців.

Протиповітряна оборона збила 2 літаки та 2 БПЛА ворога. Також вразили 6 повітряних цілей ворога: 1 літак, 1 БПЛА та 4 крилаті ракети.

Ударна авіація накрила вогнем колони бронетехніки, логістичні центри та скупченнях військ ворога.

Що на інших напрямках

На Волині зосереджуються на прикритті державного кордону, а на Сіверщині тримають оборону.

Угруповання військ утримує Чернігів та стримує просування противника у напрямку на Київ.

Оборонці Києва продовжують відбиття наступу противника, тримають рубежі.

На Півдні оборону здійснюють у визначеній операційній зоні.

Російські терористичні війська продовжують воювати, свідомо порушуючи норми міжнародного гуманітарного права та правила ведення війни.

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