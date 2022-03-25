Про це свідчать дані оперативно зведення Генштабу ЗСУ станом на 6 ранку. Також там зазначили, що протягом доби успішно працювали й наші системи ППО.

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Героїчна оборона була плідною

До спроб прорвати оборону вороги вдалися одразу на кількох частинах територій Операції об'єднаних сил. Мовиться про Донецький, Слобожанський та частину Таврійського напрямків.

Скільки та якої техніки знищили наші захисники:

12 танків;

близько 20 одиниць броньованої та автомобільної техніки;

9 артилерійських систем.

Щодо 200 військовослужбовців, то це лише приблизні дані. Оскільки всіх вбитих орків неможливо одразу підрахувати, їх може бути значно більше.

Триває боротьба за наше небо

Українські воїни на з підрозділів протиповітряної оборони за добу збили 2 літаки та 2 БПЛА ворога. Проте також дуже добре попрацювали й захисники з Повітряних Сил України. Вони уразили 6 повітряних цілей ворога:

1 літак;

1 БПЛА;

4 крилаті ракети.

Також наша авіація патрулювала повітряний простір і займалася винищувальним прикриття військ та об'єктів. Тому протягом дня українські літаки били по колонах бронетехніки, логістичних центрах та скупченнях військ ворога.

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