В Херсоне прошли сложные бои. Военные Вооруженных сил Украины мужественно боролись за город и одержали победу над врагом.

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ВСУ освободили Херсон от оккупантов

Борьба за город началась утром 25 февраля. Украинские защитники вели с россиянами бои за Херсон и мост через Днепр. Важная переправа несколько раз переходила из рук в руки. Днем были сообщения, что город якобы сдался, однако впоследствии ситуация изменилась.

Вечером наша авиация нанесла мощный бомбо-штурмовой удар по скоплению российской бронетехники,

– говорится в сообщении.

Враг из Херсона отошел, украинские бойцы вернули город под контроль Вооруженных сил.

Российскую технику уничтожили / Фото "Думская"

На обнародованных фотографиях и видео можно увидеть, как выглядит поле боя. Над расположенным рядом памятником Неизвестному солдату и мемориалом в Парке Славы гордо реет украинский флаг.

Город контролируют ВСУ / Фото "Думская"

Место боев через Днепр: смотрите видео

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