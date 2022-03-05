Интересно Россия не имеет ресурсов и возможности, чтобы полноценно оккупировать украинские города
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Все 10 дней войны в Украине российские оккупанты несут сокрушительные потери. Они уже потеряли 88 своих самолетов и вертолетов.
Интересно Россия не имеет ресурсов и возможности, чтобы полноценно оккупировать украинские города
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Оперативная информация спасает жизнь. Читайте наш телеграм, там мы сейчас самые быстрые. Круглосуточно!