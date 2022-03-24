Украинские защитники мастерски уничтожают силы российской армии. Враг терпит огромные потери личного состава и боевой техники.

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Уничтожение вражеской батареи

Усилиями 57-й отдельной мотопехотной бригады имени кошевого атамана Костя Гордиенко вражеская артиллерийская батарея Д-30 прекратила свое существование. Такая судьба будет ждать всех их "коллег", которые пришли в Украину с оружием.

Видео уничтожения вражеской батареи Д-30

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