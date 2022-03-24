Українські захисники майстерно знищують сили російської армії. Ворог зазнає величезних втрат особового складу та бойової техніки.

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Знищення ворожої батареї

Зусиллями 57 окремої мотопіхотної бригади імені кошового отамана Костя Гордієнка ворожа артилерійська батарея Д-30 припинила своє існування. Така доля чекатиме усіх їхніх "колег", які прийшли в Україну зі зброєю.

Відео знищення ворожої батареї Д-30

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