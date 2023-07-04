Обменный фонд удалось пополнить без всякого выстрела, только хитростью и изобретательностью. Соответствующее видео было распространено в сети. События происходили в Урожайном Донецкой области.
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На распространенных кадрах видно, как растерянные россияне поверили украинским защитникам и сдали оружие. Более того, один из оккупантов даже "узнал" кого-то из защитников, и тот сразу же этому подыграл, чтобы усыпить его бдительность.
Когда россияне поняли, что их обманули – было слишком поздно. К слову, монтаж видео заслуживает отдельного Оскара, как игра наших военных.
ВСУ взяли в плен россиян: видео
Рассказывающие русские пленные
- Российское командование бросает на фронт своих военных без подготовки и готово жертвовать их жизнями ради поставленных целей. А высшие по званию военнослужащие в лучших традициях русской армии используют "дедовщину", угрожая солдатам физической расправой.
- Командование противника продает своим же солдатам товары, которые передали им из России как гуманитарную помощь.