Обменный фонд удалось пополнить без всякого выстрела, только хитростью и изобретательностью. Соответствующее видео было распространено в сети. События происходили в Урожайном Донецкой области.

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На распространенных кадрах видно, как растерянные россияне поверили украинским защитникам и сдали оружие. Более того, один из оккупантов даже "узнал" кого-то из защитников, и тот сразу же этому подыграл, чтобы усыпить его бдительность.

Когда россияне поняли, что их обманули – было слишком поздно. К слову, монтаж видео заслуживает отдельного Оскара, как игра наших военных.

ВСУ взяли в плен россиян: видео

Важно ! Российские воины и сами с радостью сдаются в плен. Ведь ситуация на фронте часто сложна, а отступать им запрещено, они и боятся – поскольку в этом случае их ждет расстрел своими же. Поэтому лучше всего, что они могут сделать – это сдаться в плен ВСУ. Уже на "безопасные" территории они быстро или переобуваются, или действительно хотят донести правду, но рассказывают страшные вещи о российской армии.

Рассказывающие русские пленные