Обмінний фонд вдалось поповнити без жодного пострілу, лише хитрістю та винахідливістю. Відповідне відео поширили у мережі. Зазначають, що події відбувались в Урожайному Донецької області.
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На поширених кадрах видно, як розгублені росіяни повірили українським оборонцям і здали свою зброю. Ба більше, один з окупантів навіть "упізнав" когось із захисників, і той одразу ж цьому підіграв, щоб приспати його пильність.
Коли ж росіяни зрозуміли, що їх обдурили – було надто пізно. До слова, монтаж відео заслуговує окремого Оскара, як і гра наших військових.
ЗСУ взяли у полон росіян: відео
Що розповідають російські полонені
- Російське командування кидає на фронт своїх військових без підготовки та готове жертвувати їхніми життями заради поставлених цілей. А вищі за званням військовослужбовці у кращих традиціях російської армії використовують "дідівщину", погрожуючи солдатам фізичною розправою.
- Командування противника продає своїм же солдатам товари, які їм передали з Росії як гуманітарну допомогу.