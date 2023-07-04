Обмінний фонд вдалось поповнити без жодного пострілу, лише хитрістю та винахідливістю. Відповідне відео поширили у мережі. Зазначають, що події відбувались в Урожайному Донецької області.

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На поширених кадрах видно, як розгублені росіяни повірили українським оборонцям і здали свою зброю. Ба більше, один з окупантів навіть "упізнав" когось із захисників, і той одразу ж цьому підіграв, щоб приспати його пильність.

Коли ж росіяни зрозуміли, що їх обдурили – було надто пізно. До слова, монтаж відео заслуговує окремого Оскара, як і гра наших військових.

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