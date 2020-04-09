Украинские айтишники на дистанционной работе: опыт львовской IT компании Global Tech Makers

В связи с пандемией COVID-19 большое количество украинского бизнеса было вынуждено временно изменить формат работы на дистанционный.

Среди таких оказалась и львовская IT компания GTM.

"В связи со сложной ситуацией в Украине и карантином, наша команда перешла на дистанционную работу. Я, как никогда, переживаю за здоровье и безопасность своих работников, поэтому настоятельно рекомендую им оставаться дома. Чтобы поддерживать друг друга, мы продолжаем коммуницировать в онлайн формате не только по рабочим вопросам, но и просто так", – рассказал соучредитель компании Рафал Шиманский.

Переход на работу дома – возможность для бизнеса оставаться на плаву и поддерживать жизнь компании, чтобы не понести большие убытки. К сожалению, не вся бизнес-индустрия может позволить себе дистанционную работу по техническим причинам, но ряд тех, кто все же имеет такую ​​возможность – с удовольствием ею пользуются.

Очевидно, удаленная работа имеет свои недостатки и сложности. Особым вызовом она становится для тех, кто привык работать в офисном режиме среди коллег.

Для того, чтобы поддерживать уровень производительности и не поддаться прокрастинации, GTM делится рядом советов:

Неизменный режим. По словам рабочих, чтобы не потерять рабочее настроение, следует жить по привычному расписанию: вставать и ложиться спать в то же время, что и раньше, придерживаться привычных ритуалов, иметь обеденный перерыв и установленные дедлайны. Быть на связи с командой. Большинство компаний, GTM не является исключением, перешли в формат видеоконференций и видеочатов. Такая коммуникация помогает настроиться на рабочий день, быть более организованным и поддерживает связь между коллегами.

К тому же, онлайн формат, в который постепенно переходит вся бизнес-индустрия, позволяет проводить лекции, конференции и встречи при любых обстоятельствах, что безусловно имеет свои преимущества. Обеспечить работников всем необходимым оборудованием. Некоторые сферы деятельности, особенно IT, требуют наличия определенных софтов для работы. И хотя стоят они немало, только при их наличии работники могут выполнять свои таски полноценно. Как альтернативный вариант, компании одалживают свое оборудование специалистам во время карантина. Контролировать процессы и их выполнение.

Во время карантина следует проверять выполнение задач в течение рабочего дня. Устанавливать определенные дедлайны, чтобы работники не отвлекались на домашние дела. Это можно делать в специальных планерах, или же обычных мессенджерах. Поддержка родных. Конечно в условиях самоизоляции очень трудно абстрагироваться от семьи на 8 рабочих часов, или остаться наедине с работой. Именно в это время понимание со стороны семьи – очень необходимая составляющая, ведь только полная концентрация и спокойствие позволят работнику эффективно работать, соблюдая режим. Отдых. Дистанционный формат не отменяет необходимого отдыха. Используйте отдельные чаты для фана, как это делают работники GTM. Они поддерживают дружескую коммуникацию среди коллег, дают время на перезагрузку и развлечения. Поскольку личные встречи пока невозможны, такой формат чатов – альтернативная вариация тимбилдинга. Рабочая атмосфера. Расписание – расписанием, но не следует пренебрегать рабочей атмосферой. Обустройте дома офисный уголок, оставьте там все необходимое для плодотворной работы и уберите лишние вещи, которые будут отвлекать вас. Это может быть просто стол, или же целая комната. Для лучшего эффекта GTM команда советует переодеваться в офисную одежду, чтобы окунуться в рабочую атмосферу.