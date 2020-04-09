Украинские айтишники на дистанционной работе: опыт львовской IT компании Global Tech Makers
В связи с пандемией COVID-19 большое количество украинского бизнеса было вынуждено временно изменить формат работы на дистанционный.
Среди таких оказалась и львовская IT компания GTM.
"В связи со сложной ситуацией в Украине и карантином, наша команда перешла на дистанционную работу. Я, как никогда, переживаю за здоровье и безопасность своих работников, поэтому настоятельно рекомендую им оставаться дома. Чтобы поддерживать друг друга, мы продолжаем коммуницировать в онлайн формате не только по рабочим вопросам, но и просто так", – рассказал соучредитель компании Рафал Шиманский.
Переход на работу дома – возможность для бизнеса оставаться на плаву и поддерживать жизнь компании, чтобы не понести большие убытки. К сожалению, не вся бизнес-индустрия может позволить себе дистанционную работу по техническим причинам, но ряд тех, кто все же имеет такую возможность – с удовольствием ею пользуются.
Очевидно, удаленная работа имеет свои недостатки и сложности. Особым вызовом она становится для тех, кто привык работать в офисном режиме среди коллег.
Для того, чтобы поддерживать уровень производительности и не поддаться прокрастинации, GTM делится рядом советов:
- Неизменный режим. По словам рабочих, чтобы не потерять рабочее настроение, следует жить по привычному расписанию: вставать и ложиться спать в то же время, что и раньше, придерживаться привычных ритуалов, иметь обеденный перерыв и установленные дедлайны.
- Быть на связи с командой. Большинство компаний, GTM не является исключением, перешли в формат видеоконференций и видеочатов. Такая коммуникация помогает настроиться на рабочий день, быть более организованным и поддерживает связь между коллегами.
К тому же, онлайн формат, в который постепенно переходит вся бизнес-индустрия, позволяет проводить лекции, конференции и встречи при любых обстоятельствах, что безусловно имеет свои преимущества.
- Обеспечить работников всем необходимым оборудованием. Некоторые сферы деятельности, особенно IT, требуют наличия определенных софтов для работы. И хотя стоят они немало, только при их наличии работники могут выполнять свои таски полноценно. Как альтернативный вариант, компании одалживают свое оборудование специалистам во время карантина.
- Контролировать процессы и их выполнение.
Во время карантина следует проверять выполнение задач в течение рабочего дня. Устанавливать определенные дедлайны, чтобы работники не отвлекались на домашние дела. Это можно делать в специальных планерах, или же обычных мессенджерах.
- Поддержка родных. Конечно в условиях самоизоляции очень трудно абстрагироваться от семьи на 8 рабочих часов, или остаться наедине с работой. Именно в это время понимание со стороны семьи – очень необходимая составляющая, ведь только полная концентрация и спокойствие позволят работнику эффективно работать, соблюдая режим.
- Отдых. Дистанционный формат не отменяет необходимого отдыха. Используйте отдельные чаты для фана, как это делают работники GTM. Они поддерживают дружескую коммуникацию среди коллег, дают время на перезагрузку и развлечения. Поскольку личные встречи пока невозможны, такой формат чатов – альтернативная вариация тимбилдинга.
- Рабочая атмосфера. Расписание – расписанием, но не следует пренебрегать рабочей атмосферой. Обустройте дома офисный уголок, оставьте там все необходимое для плодотворной работы и уберите лишние вещи, которые будут отвлекать вас. Это может быть просто стол, или же целая комната. Для лучшего эффекта GTM команда советует переодеваться в офисную одежду, чтобы окунуться в рабочую атмосферу.
Удаленная работа может быть плодотворной и эффективной, если соблюдать определенные правила и иметь правильный подход.
По словам одного из специалистов GTM: "Работать дома оказалось не настолько сложно, как казалось. Чтобы карантин не влиял на мою производительность, стараюсь соблюдать режим и поддерживать контакт с коллегами как во время работы, так и вне ее".
В настоящее время удаленная работа еще не может сплошь заменить обычный офисный режим, но пока – это единственный способ для владельцев бизнеса поддерживать функционирование компаний, сохранить рабочие места, чтобы не оставить работников в этот нелегкий период.
Надеемся, советы GTM пригодятся тем, кто еще не нашел баланс между дистанционной работой и домашним досугом. А также подскажут людям, как найти гармонию, чтобы даже дома быть продуктивными и своевременно выполнять поставленные задачи.
Читайте также
-
Является ли Россия участником войны на Донбассе: результаты опроса жителей востока Украинысегодня , 14:55
-
Учительница ошиблась в онлайн-уроке: как реагируют украинцы на маленькую погрешность?сегодня , 15:00
-
Кремлевский Скрудж: о том, как Путин нагло зарабатывает на русскихсегодня , 10:00
-
Главный санврач Ляшко приехал в Николаев: будет искать коронавируссегодня , 14:21
-
Коронавирус в России: зафиксировали более 10000 случаевсегодня , 11:40
-
Просили помочь, но не отдавали целые регионы: у Зеленского объяснили сотрудничество с олигархамисегодня , 11:24