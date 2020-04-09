Українські айтішники на дистанційній роботі: досвід львівської IT компанії Global Tech Makers

У зв'язку з пандемією Covid-19 велика кількість українського бізнесу були вимушені тимчасово змінити формат роботи на дистанційний.

Серед таких опинилася й львівська IT компанія GTM.

"У зв'язку зі складною ситуацією в Україні та карантином, наша команда перейшла на дистанційну роботу. Я, як ніколи, переймаюся здоров'ям та безпекою своїх працівників, а тому наполегливо рекомендую їм залишатися вдома. Аби підтримувати один одного, ми продовжуємо комунікувати в онлайн форматі не тільки з робочих питань, але й просто так", – розповів співзасновник компанії Рафал Шиманський.

Перехід на роботу вдома – можливість для бізнесу залишатися на плаву та підтримувати життя компанії, аби не зазнати великих збитків. На жаль, не вся бізнес-індустрія може дозволити собі дистанційну роботу з технічних причин, але ряд тих, хто все ж має таку можливість – радо нею користуються.

Вочевидь, дистанційна робота має свої недоліки та складнощі. Особливим викликом вона стає для тих, хто звик працювати в офісному режимі серед колег.

Для того, щоб підтримувати рівень продуктивності і не піддатися прокрастинації, GTM ділиться низкою порад:

Незмінний режим. За словами робітників, аби не втратити робочий настрій, слід жити за звичним розкладом: вставати і лягати спати в той же час, що й раніше, дотримуватися звичних ритуалів, мати обідню перерву та встановлені дедлайни. Бути на зв’язку з командою. Більшість компаній, GTM не є виключенням, перейшли у формат відеоконференцій та відеочатів. Така комунікація допомагає налаштуватися на робочий день, бути більш організованими та підтримує зв'язок між колегами.

До того ж, онлайн формат, на який поступово переходить вся бізнес-індустрія, дає змогу проводити лекції, конференції та зустрічі за будь-яких обставин, що безперечно має свої переваги. Забезпечити працівників всім необхідним обладнанням. Деякі сфери роботи, а особливо IT, вимагають наявність певних софтів для роботи. І хоча коштують вони чимало, тільки за їхньої наявності працівники мають змогу виконувати свої таски повноцінно. Як альтернативний варіант, компанії позичають своє обладнання спеціалістам під час карантину. Контролювати процеси та їхнє виконання.

Під час карантину слід перевіряти виконання завдань протягом робочого дня. Встановлювати певні дедлайни, аби працівники не відволікалися на домашні справи. Це можна робити у спеціальних планерах, або ж звичайних месенджерах. Підтримка рідних. Звичайно за умов самоізоляції дуже важко абстрагуватися від родини на 8 робочих годин, або залишитися наодинці з роботою. Саме в цей час розуміння з боку сім'ї – є дуже необхідною складовою, адже тільки повна концентрація та спокій дозволять робітнику ефективно працювати, дотримуючись режиму. Відпочинок. Дистанційний формат не відміняє необхідного перепочинку. Використовуйте окремі чати для фану, як це роблять працівники GTM. Вони підтримують дружню комунікацію серед колег, дають час на перезавантаження та розваги. Оскільки особисті зустрічі наразі неможливі, такий формат чатів – альтернативна варіація тімбілдінгу. Робоча атмосфера. Розклад – розкладом, але не слід нехтувати робочою атмосферою. Облаштуйте вдома офісний куточок, залиште там все необхідне для плідної роботи та приберіть зайві речі, які відволікатиму вас. Це може бути просто стіл, або ж ціла кімната. Для кращого ефекту GTM команда радить переодягатися в офісний одяг, аби зануритися в робочу атмосферу.