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Украинские альпинисты застряли на Эвересте

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Украинские альпинисты застряли на Эвересте
Украинские альпинисты застряли на Эвересте / фото из Facebook Тараса Поздния

Украинские альпинисты, которые 14 мая покорили Эверест, во время возвращения испытали трудности и не смогли продолжить спуск. Сейчас они ожидают подмогу.

Об этом в Facebook сообщает общественная активистка Наталья Шелестак.

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Прошу всех помолиться за спасение Романа и Тараса! Ребята на Эвересте! При спуске вниз на высоте 6400 резко ухудшилось состояние! Страховая компания "ERV" отказывается оплатить вертолет! Ребята даже без спальных мешков! Верю, что все обойдется. Молимся!
– написала женщина.

Впоследствии стало известно, что сопровождающим ребят стало плохо и украинские альпинисты остались вдвоем. У них есть один на двоих спальник и палатка.

"Роман не звонил. Возможно, села трубка или спит. Данные геолокации есть у спасателей точно. Благодаря многим неравнодушным – знаю точно, что скоро (вероятно через 3-4 часа) и их заберут. Спасибо всем за молитвы и проделанную работу. Все будет хорошо!" – написала Шелестак 15 мая в 23:00.

Напомним, группа в составе трех украинских альпинистов 14 мая поднялась на высочайшую вершину мира – Эверест. В состав группы входят Дмитрий Семеренко, Тарас Поздний и Роман Городечний. Именно Роман и Тарас пока не смогли спуститься с вершины.

Теги: Новости Украины экстрим
Источник: 24 канал
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