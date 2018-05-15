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КРИМСЬКИЙ МІСТ ОБШУКИ В КИЇВСЬКОМУ ОФІСІ "РИА НОВОСТИ" ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2 ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ

Українські альпіністи застрягли на Евересті

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Українські альпіністи застрягли на Евересті
Українські альпіністи застрягли на Евересті / фото із Facebook Тараса Позднія

Українські альпіністи, які 14 травня підкорили Еверест, під час повернення зазнали труднощів і не змогли продовжити спуск. Наразі вони очікують на підмогу.

Про це у Facebook повідомляє громадська активістка Наталія Шелестак.

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Прошу всіх помолитися за спасіння Романа і Тараса! Хлопці на Евересті! При спуску вниз на висоті 6400 різко погіршився стан! Страхова компанія "ERV" відмовляється оплатити вертоліт! Хлопці навіть без спальних мішків! Вірю, що все минеться. Молимося!
– написала жінка.

Згодом стало відомо, що супроводжуючим хлопців стало погано і українські альпіністи залишилися вдвох. У них є один на двох спальник і палатка. 

"Роман не дзвонив. Можливо сіла трубка або спить. Дані геолокації є в рятувальників точно. Завдяки багатьом небайдужим – знаю точно, що скоро (ймовірно за 3-4 год) їх заберуть. Дякую всім за молитви і пророблену роботу. Все буде добре!" – написала Шелестак 15 травня о 23:00.

Нагадаємо, група у складі трьох українських альпіністів 14 травня піднялась на найвищу вершину світу – Еверест. До складу групи входять Дмитро Семеренко, Тарас Поздній та Роман Городечний. Саме Роман і Тарас поки не змогли спуститися із вершини.

 

Теги: Новини України екстрим
Джерело: 24 канал
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