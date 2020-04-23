Украинские аппараты ИВЛ будут вдвое дешевле, чем импортированные, – Зеленский

Минздрав готовится закупить примерно 200 аппаратов искусственной вентиляции легких украинского производства. Они соответствуют всем стандартам качества, однако вдвое дешевле, чем импортированные.

Закупку аппаратов искусственной вентиляции легких отечественного производства обсудили на совещании касательно коронавируса под председательством Владимира Зеленского. Об этом сообщает пресс-служба Президента Украины.

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Министр здравоохранения Максим Степанов отметил, что его ведомство готовится закупить примерно 200 таких аппаратов. По его словам, они должны быть готовы к концу мая.

Степанов также отметил, что результаты экспертизы свидетельствуют о высоком качестве украинских аппаратов ИВЛ, они полностью соответствуют лучшим стандартам.

Украинские аппараты ИВЛ будут вдвое дешевле, а это значит лучшее обеспечение наших больниц,

– добавил президент.

Секретарь Координационного совета по противодействию распространению COVID-19 Кирилл Тимошенко также отметил, что у Украины есть сырье для производства украинских тестов, поэтому они будут дешевле.

Коронавирус в Украине: коротко

По состоянию на 23 апреля в Украине подтвердили 7 тысяч 170 случаев заражения коронавирусом . От недуга умерли 187 человек, выздоровели – 504.

. От недуга умерли 187 человек, выздоровели – 504. Карантин на всей территории Украины из-за пандемии коронавируса ввели 12 марта. Сначала он должен был длиться до 3 апреля, впоследствии его продлили до 24 апреля, а затем – до 11 мая .

до 24 апреля, а затем – . С 25 марта во всех регионах Украины ввели режим чрезвычайной ситуации.



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