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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 МІХЕЇЛ СААКАШВІЛІ КОРОНАВІРУС COVID-19
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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 МІХЕЇЛ СААКАШВІЛІ КОРОНАВІРУС COVID-19

      Українські апарати ШВЛ будуть удвічі дешевші, ніж імпортовані, – Зеленський

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      Зеленський заявив, що українські ШВЛи будуть удвічі дешевші, ніж імпортовані / president.gov.ua

      МОЗ готується закупити приблизно 200 апаратів штучної вентиляції легень українського виробництва. Вони відповідають усім стандартам якості, однак є вдвічі дешевшими, ніж імпортовані.

      Закупівлю апаратів штучної вентиляції легень вітчизняного виробництва обговорили на нараді щодо коронавірусу під головуванням Володимира Зеленського. Про це повідомляє пресслужба Президента України.

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      Міністр охорони здоров’я Максим Степанов зазначив, що його відомство готується закупити приблизно 200 таких апаратів. За його словам, вони мають бути готові до кінця травня.

      Степанов також наголосив, що результати експертизи свідчать про високу якість українських апаратів ШВЛ, вони повністю відповідають найкращим стандартам.

      Українські ШВЛи будуть удвічі дешевшими, а це означає краще забезпечення наших лікарень,
      – додав президент.

      Секретар Координаційної ради з протидії поширенню COVID-19 Кирило Тимошенко також зазначив, що Україна має сировину для виробництва українських тестів, тому вони теж будуть дешевшими.

      Коронавірус в Україні: коротко

      • Станом на 23 квітня в Україні підтвердили 7 тисяч 170 випадків зараження коронавірусом. Від недуги померли 187 людей, одужали – 504.
      • Карантин на всій території України через пандемію коронавірусу запровадили 12 березня. Спершу він мав тривати до 3 квітня, згодом його продовжили до 24 квітня, а потім – до 11 травня.
      • З 25 березня в усіх регіонах України ввели режим надзвичайної ситуації.


      Як довго зберігається коронавірус на поверхнях / Інфографіка 24 Каналу

      Автор: Наталія Пристанська
      Теги: Коронавірус в Україні Максим Степанов Лікування Здоров'я Новини політики Новини України Міністерство охорони здоров’я Володимир Зеленський
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