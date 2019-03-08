Украинские бойцы на передовой поздравили женщин по случаю 8 марта: трогательное видео

Современная женщина Украины – олицетворение красоты, любви и материнства. Но сегодня украинские женщины не только занимаются семьями, но и стоят на защите Родины – в одном строю вместе с мужчинами.

Об этом рассказал командующий объединенных сил Сергей Наев в поздравительном сообщении на странице пресс-службы ООС в Facebook по случаю Международного женского дня – 8 марта.

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"В суровых условиях войны нашим красавицам пришлось сменить стильные каблуки на берцы, изысканные платья на бушлаты, а теплые дома – на холодные блиндажи и казармы", – говорится в сообщении.

При этом женщины на "отлично" выполняют самые сложные задачи, в том числе в условиях боевых действий. Их энергетика, выдержка, ум, красота и эмоциональность вдохновляют и мужчин – на саморазвитие и достижение успехов.

Трогательное видеопоздравление от бойцов ВСУ для женщин Украины – в стихах:

Наев подытожил поздравление такими словами: "Выражаю слова благодарности каждой женщине Украины. Вы для нас являетесь символом любви и победы. Объединенные силы обязательно вернут в страну мир. Раз и навсегда. Ради любви, семейного уюта, материнства и продолжения рода. Слава Украине!"