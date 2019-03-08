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      Українські бійці на передовій привітали жінок з нагоди 8 березня: зворушливе відео

      196 Читать новость на русском
      Жінки на фронті
      Жінки на фронті / facebook.com/pressjfo.news

      Сучасна жінка України – уособлення краси, кохання та материнства. Та сьогодні українські жінки не лише опікуються родинами, але й стоять на захисті Батьківщини – в одному строю разом із чоловіками.

      Про це розповів командувач об'єднаних сил Сергій Наєв у привітальному пості на сторінці прес-служби ООС у Facebook з нагоди Міжнародного дня прав жінок і миру 8 березня.

      Читайте також: Привітання з 8 березня у прозі та віршах: найкраща підбірка

      "У суворих умовах війни нашим красуням довелося змінити стильні підбори на берці, вишукані сукні на бушлати, а теплі домівки – на холодні бліндажі та казарми", – йдеться у повідомленні.

      При цьому жінки на "відмінно" виконують найскладніші завдання, у тому числі в умовах бойових дій. Їхня енергетика, витримка, розум, краса та емоційність надихають і чоловіків – на саморозвиток та досягнення успіхів.

      Зворушливе відеопривітання від бійців ЗСУ для жінок України – у віршах:

      Наєв підсумував привітання такими словами: "Висловлюю слова вдячності кожній жінці України. Ви для нас є символом кохання і перемоги. Об'єднані сили обов'язково повернуть у країну мир. Раз і назавжди. Заради любові, родинного затишку, материнства і продовження роду. Слава Україні!"

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      Теги: Новини України Операція Об'єднаних сил 8 березня Збройні сили України Сергій Наєв
      Джерело: 24 канал
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