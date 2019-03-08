Сучасна жінка України – уособлення краси, кохання та материнства. Та сьогодні українські жінки не лише опікуються родинами, але й стоять на захисті Батьківщини – в одному строю разом із чоловіками.

Про це розповів командувач об'єднаних сил Сергій Наєв у привітальному пості на сторінці прес-служби ООС у Facebook з нагоди Міжнародного дня прав жінок і миру 8 березня.

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"У суворих умовах війни нашим красуням довелося змінити стильні підбори на берці, вишукані сукні на бушлати, а теплі домівки – на холодні бліндажі та казарми", – йдеться у повідомленні.

При цьому жінки на "відмінно" виконують найскладніші завдання, у тому числі в умовах бойових дій. Їхня енергетика, витримка, розум, краса та емоційність надихають і чоловіків – на саморозвиток та досягнення успіхів.

Зворушливе відеопривітання від бійців ЗСУ для жінок України – у віршах:

Наєв підсумував привітання такими словами: "Висловлюю слова вдячності кожній жінці України. Ви для нас є символом кохання і перемоги. Об'єднані сили обов'язково повернуть у країну мир. Раз і назавжди. Заради любові, родинного затишку, материнства і продовження роду. Слава Україні!"