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      Украинские больницы могут получить отечественные аппараты ИВЛ в ближайшие недели, – президент

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      Президент України Володимир Зеленський обіцяє вітчизняні апарати ШВЛ у лікарнях / Офіс Президента

      Во время традиционного совещания под председательством Президента Владимира Зеленского по вопросам борьбы с коронавирусом, обсудили возможности поставки в больницы аппаратов искусственной вентиляции легких отечественного производства.

      Как говорится в сообщении на сайте канцелярии Президента, сейчас проверяют технические параметры аппаратов двух украинских компаний. Если их показатели качества соответствуют зарубежному оборудованию, украинские больницы получат сотни аппаратов уже в ближайшие недели.

      "Стоимость таких аппаратов искусственной вентиляции легких в разы меньше, чем зарубежного оборудования. Мы сможем лучше обеспечить наших врачей и спасти больше жизней", – заявил Владимир Зеленский.

      Аппараты ИВЛ Медицинское оборудование для искусственной вентиляции легких. Его применяют, если пациент не может или ему трудно дышать самостоятельно. Проблемы с дыханием часто возникают у людей с двусторонней пневмонией. От возможности присоединиться к аппарату ИВЛ иногда зависят шансы на жизнь пациента.

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      Какова ситуация с коронавирусом в Украине По состоянию на утро 13 апреля в Украине подтвердили 3 102 случая заболевания коронавирусом. За сутки обнаружили 325 новых случаев инфицирования. Всего госпитализировали 1 179 человек, из них 49 детей. От COVID-19 умерли 93 человека.

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      Симптомы коронавируса / Инфографика 24 канала

      Автор: Игорь Садженица
      Теги: Владимир Зеленский Новости Украины Новости политики Коронавирус в Украине Коронавирус COVID-19 Здоровье
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