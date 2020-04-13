Украинские больницы могут получить отечественные аппараты ИВЛ в ближайшие недели, – президент

Во время традиционного совещания под председательством Президента Владимира Зеленского по вопросам борьбы с коронавирусом, обсудили возможности поставки в больницы аппаратов искусственной вентиляции легких отечественного производства.

Как говорится в сообщении на сайте канцелярии Президента, сейчас проверяют технические параметры аппаратов двух украинских компаний. Если их показатели качества соответствуют зарубежному оборудованию, украинские больницы получат сотни аппаратов уже в ближайшие недели.

"Стоимость таких аппаратов искусственной вентиляции легких в разы меньше, чем зарубежного оборудования. Мы сможем лучше обеспечить наших врачей и спасти больше жизней", – заявил Владимир Зеленский.

Аппараты ИВЛ Медицинское оборудование для искусственной вентиляции легких. Его применяют, если пациент не может или ему трудно дышать самостоятельно. Проблемы с дыханием часто возникают у людей с двусторонней пневмонией. От возможности присоединиться к аппарату ИВЛ иногда зависят шансы на жизнь пациента.

Стоит внимания В Минздраве объяснили, кому нужна искусственная вентиляция легких

Какова ситуация с коронавирусом в Украине По состоянию на утро 13 апреля в Украине подтвердили 3 102 случая заболевания коронавирусом. За сутки обнаружили 325 новых случаев инфицирования. Всего госпитализировали 1 179 человек, из них 49 детей. От COVID-19 умерли 93 человека.

Это важно Пик коронавируса в Украине придется на 17 апреля, – Ляшко



Симптомы коронавируса / Инфографика 24 канала