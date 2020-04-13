Украинские больницы могут получить отечественные аппараты ИВЛ в ближайшие недели, – президент
Во время традиционного совещания под председательством Президента Владимира Зеленского по вопросам борьбы с коронавирусом, обсудили возможности поставки в больницы аппаратов искусственной вентиляции легких отечественного производства.
Как говорится в сообщении на сайте канцелярии Президента, сейчас проверяют технические параметры аппаратов двух украинских компаний. Если их показатели качества соответствуют зарубежному оборудованию, украинские больницы получат сотни аппаратов уже в ближайшие недели.
"Стоимость таких аппаратов искусственной вентиляции легких в разы меньше, чем зарубежного оборудования. Мы сможем лучше обеспечить наших врачей и спасти больше жизней", – заявил Владимир Зеленский.
Аппараты ИВЛ Медицинское оборудование для искусственной вентиляции легких. Его применяют, если пациент не может или ему трудно дышать самостоятельно. Проблемы с дыханием часто возникают у людей с двусторонней пневмонией. От возможности присоединиться к аппарату ИВЛ иногда зависят шансы на жизнь пациента.
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Какова ситуация с коронавирусом в Украине По состоянию на утро 13 апреля в Украине подтвердили 3 102 случая заболевания коронавирусом. За сутки обнаружили 325 новых случаев инфицирования. Всего госпитализировали 1 179 человек, из них 49 детей. От COVID-19 умерли 93 человека.
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Симптомы коронавируса / Инфографика 24 канала
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