Українські лікарні можуть отримати сотні вітчизняних апаратів ШВЛ у найближчі тижні, – президент

Під час традиційної наради під головуванням Президента Володимира Зеленського щодо питань боротьби з коронавірусом, обговорили можливості постачання у лікарні апаратів штучної вентиляції легень вітчизняного виробництва.

Як йдеться в повідомленні на сайті Офісу Президента, нині перевіряють технічні параметри апаратів двох українських компаній. Якщо їхні показники якості відповідатимуть закордонному обладнанню, українські лікарні отримають сотні апаратів вже у найближчі тижні.

"Вартість таких апаратів штучної вентиляції легень у рази менша, ніж закордонного обладнання. Ми зможемо краще забезпечити наших лікарів і врятувати більше життів", – заявив Володимир Зеленський.

Апарати ШВЛ Медичне обладнання для штучної вентиляції легенів. Його застосовують, якщо пацієнт не може або йому важко дихати самостійно. Проблеми з диханням часто виникають у людей з двосторонньою пневмонією. Від можливості приєднатися до апарату ШВЛ іноді залежать шанси на життя пацієнта.

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Яка ситуація з коронавірусом в Україні Станом на ранок 13 квітня в Україні підтвердили 3102 випадки захворювання на коронавірус. За добу виявили 325 нових випадків інфікування. Усього госпіталізували 1179 людей, з них 49 дітей. Від COVID-19 померло 93 людини.

Це важливо Пік коронавірусу в Україні припаде на 17 квітня, – Ляшко



Симптоми коронавірусу / Інфографіка 24 каналу