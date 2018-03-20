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ВЫБОРЫ В РОССИИ 2018 НАДЕЖДА САВЧЕНКО НЕПОГОДА В УКРАИНЕ ПАРАЛИМПИАДА-2018

Украинские гастарбайтеры за границей работают сверхинтенсивно, многие не выдерживают, – эксперт

166 Читати новину українською
Гастарбайтеры
Гастарбайтеры / 5.ua

По словам Воскобойника, за границей бизнесмены хотят использовать "рабочие руки" с максимальной эффективностью – 40% украинцев физически не могут выдерживать такого темпа.

Украинцы, работающие за рубежом, трудятся больше, чем в Украине. При такой интенсивности труда – они могли бы зарабатывать равнозначны суммы и в Украине. Об этом заявил президент Всеукраинской ассоциации компаний по международному трудоустройству Василий Воскобойник в эфире "5 канала".

"Если мы говорим о специалистах – такие, как сварщики, токари, строители – да, они могут зарабатывать и здесь. При такой же интенсивности, они могут зарабатывать здесь такие же деньги", – заверил Воскобойник.

С его слов, зарубежные работодатели стремятся использовать украинцев с максимальной эффективностью. А это требует от работников выполнения большого объема работ.

"Те украинцы, которые работали в Польше, в Германии, в Италии, – могут подтвердить, что интенсивность труда намного выше. Это связано с тем, что бизнесмены и предприниматели хотят использовать рабочие руки людей с максимальной эффективностью. Процентов 40 украинцев физически не могут уложиться в этот темп. Они не могут работать с такой нагрузкой, и поэтому возвращаются в Украину и рассказывают о том, как над ними издевались, как им было трудно, тяжело", – рассказал эксперт.

Теги: Новости Украины
Источник: 24 Канал
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