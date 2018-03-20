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ВИБОРИ В РОСІЇ 2018 НАДІЯ САВЧЕНКО НЕГОДА В УКРАЇНІ ПАРАЛІМПІАДА-2018
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ВИБОРИ В РОСІЇ 2018 НАДІЯ САВЧЕНКО НЕГОДА В УКРАЇНІ ПАРАЛІМПІАДА-2018

Українські заробітчани за кордоном працюють надінтенсивно, багато хто не витримує, – експерт

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Заробітчани
Заробітчани / 5.ua

Зі слів Воскобойника, за кордоном бізнесмени хочуть використовувати "робочі руки" з максимальною ефективністю – 40% українців фізично не можуть витримувати такого темпу.

Українці, що працюють за кордоном, трудяться більше, ніж в Україні. При такій інтенсивності праці – вони могли б заробляти рівнозначні суми і в Україні. Про це заявив президент Всеукраїнської асоціації компаній з міжнародного працевлаштування Василь Воскобойник у ефірі "5 каналу".

"Якщо ми говоримо про фахівців – такі, як зварювальники, токарі, будівельники – так, вони можуть заробляти і тут. При такій же інтенсивності, вони можуть заробляти тут такі ж самі гроші", – запевнив Воскобойник.

Зі його слів, закордонні роботодавці прагнуть використовувати українців із максимальною ефективністю. А це вимагає від заробітчан виконання великого обсягу робіт.

"Ті українці, що працювали у Польщі, в Німеччині, в Італії, – можуть підтвердити, що інтенсивність праці набагато вища. Це пов'язано з тим, що бізнесмени і підприємці хочуть використовувати робочі руки людей з максимальною ефективністю. Відсотків 40 українців фізично не можуть вкластися у цей темп. Вони не можуть працювати з таким навантаженням, і тому повертаються в Україну і розповідають про те, як над ними знущалися, як їм було важко, тяжко", – розповів експерт.

Теги: Новини України
Джерело: 24 Канал
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