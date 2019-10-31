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      Украинские газовики получили новое оборудование – подъемники на базе Mercedes Benz Arocs

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      Украинские газовики получили новое оборудование. Для повышения эффективности добычи Укргаздобыча усиливает направление геофизических исследований.

      Собственное подразделение компании Укргазпромгеофизика проводить разведку недр и техобслуживание скважин с помощью подъемников, созданных на базе Mercedes Benz Arocs.

      Новейшие каротажные подъемники, которые приобрело наше управление, предназначены для выполнения спуско-подъемных операций на скважинах, для работы модулей, для подъема кабеля геофизического. Они выполняют разнообразные геофизические задачи,
      – рассказал главный инженер Укргазпромгеофизика АО "Укргаздобыча" Евгений Ус.

      Немецкое оборудование способно работать на больших глубинах – до 7 тысяч метров. Новые каротажные подъемники позволяют безопаснее и эффективнее осуществлять разведку и разработку имеющихся месторождений.

      На подъемниках есть два вида установок. Все процессы оптимизированы. Оборудование соответствует экологическому стандарту Евро5. На таком сейчас работают передовые газодобывающие компании мира,
      отметил руководитель подразделения ПКС компании "KATT GmbH" Хольгер Аренс.

      Новое диагностическое оборудование позволяет вовремя обнаружить повреждения в скважине и оперативно выполнить операции, которые повысят срок службы скважин. Исследования скважин одновременно осуществляют тремя методами, в том числе и акустическим.

      "Многолетний профилемер позволяет посмотреть изнутри смятие и все остальное. И скоп – он показывает качество самого металла, то есть ли у него какие-то коррозии, нарушения. И комплексом в целом, благодаря всем этим приборам, мы можем оценить эксплуатационную колонну", – рассказал начальник геофизической партии Иван Лелет.

      Новое оборудование позволяет украинскому подразделению крупнейшей газодобывающей компании Украины конкурировать с мировыми лидерами сервисных услуг. Сейчас работники проходят инструктаж по эксплуатации подъемников.

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      Теги: Новости Украины
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