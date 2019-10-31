Украинские газовики получили новое оборудование – подъемники на базе Mercedes Benz Arocs

Украинские газовики получили новое оборудование. Для повышения эффективности добычи Укргаздобыча усиливает направление геофизических исследований.

Собственное подразделение компании Укргазпромгеофизика проводить разведку недр и техобслуживание скважин с помощью подъемников, созданных на базе Mercedes Benz Arocs.

Новейшие каротажные подъемники, которые приобрело наше управление, предназначены для выполнения спуско-подъемных операций на скважинах, для работы модулей, для подъема кабеля геофизического. Они выполняют разнообразные геофизические задачи,

– рассказал главный инженер Укргазпромгеофизика АО "Укргаздобыча" Евгений Ус.

Немецкое оборудование способно работать на больших глубинах – до 7 тысяч метров. Новые каротажные подъемники позволяют безопаснее и эффективнее осуществлять разведку и разработку имеющихся месторождений.

На подъемниках есть два вида установок. Все процессы оптимизированы. Оборудование соответствует экологическому стандарту Евро5. На таком сейчас работают передовые газодобывающие компании мира,

– отметил руководитель подразделения ПКС компании "KATT GmbH" Хольгер Аренс.

Новое диагностическое оборудование позволяет вовремя обнаружить повреждения в скважине и оперативно выполнить операции, которые повысят срок службы скважин. Исследования скважин одновременно осуществляют тремя методами, в том числе и акустическим.

"Многолетний профилемер позволяет посмотреть изнутри смятие и все остальное. И скоп – он показывает качество самого металла, то есть ли у него какие-то коррозии, нарушения. И комплексом в целом, благодаря всем этим приборам, мы можем оценить эксплуатационную колонну", – рассказал начальник геофизической партии Иван Лелет.

Новое оборудование позволяет украинскому подразделению крупнейшей газодобывающей компании Украины конкурировать с мировыми лидерами сервисных услуг. Сейчас работники проходят инструктаж по эксплуатации подъемников.