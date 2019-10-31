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      Українські газовики отримали нове обладнання – підіймачі, створені на базі Mercedes Benz Arocs

      Нова тема 178 Читать новость на русском

      Українські газовики отримали нове обладнання. Для підвищення ефективності видобутку Укргазвидобування посилює напрямок геофізичних досліджень.

      Власний підрозділ компанії Укргазпромгеофізика проводитиме розвідку надр і техобслуговування свердловин за допомогою підіймачів створених на базі Mercedes Benz Arocs.

      Новітні каротажні підіймачі, які придбало наше управління, призначені для виконання спуско-підіймальних операцій на свердловинах, для роботи модулів, для підіймання кабелю геофізичного. Вони виконують різноманітні геофізичні завдання,
      – розповів головний інженер Укргазпромгеофізика АТ "Укргазвидобування" Євген Ус.

      Німецьке устаткування здатне працювати на великих глибинах – до 7 тисяч метрів. Нові каротажні підіймачі дозволяють безпечніше та ефективніше здійснювати розвідку і розробку наявних покладів.

      На підіймачах є два види установок. Усі процеси оптимізовані. Обладнання відповідає екологічному стандарту Євро5. На такому зараз працюють передові газовидобувні компанії світу,
      – зазначив керівник підрозділу ПКС компанії "KATT GmbH" Хольгер Аренс.

      Нове діагностичне обладнання дозволяє вчасно виявити пошкодження в свердловині та оперативно виконати операції, що підвищать термін служби свердловин. Дослідження свердловин одночасно здійснюють трьома методами, зокрема і акустичним.

      "Багаторичажний профілемір дозволяє подивитися зсередини зім'яття і все інше. Він показує якість самого металу, тобто чи є в нього якісь корозії, порушення. І в цілому, завдяки всім цим приладам, ми можемо оцінити експлуатаційну колону", – розповів начальник геофізичної партії Іван Лелет.

      Нове устаткування дозволяє українському підрозділу найбільшої газовидобувної компанії України конкурувати зі світовими лідерами сервісних послуг. Наразі працівники проходять інструктаж з експлуатації підіймачів.

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      Теги: Новини України
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