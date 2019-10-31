Українські газовики отримали нове обладнання – підіймачі, створені на базі Mercedes Benz Arocs

Українські газовики отримали нове обладнання. Для підвищення ефективності видобутку Укргазвидобування посилює напрямок геофізичних досліджень.

Власний підрозділ компанії Укргазпромгеофізика проводитиме розвідку надр і техобслуговування свердловин за допомогою підіймачів створених на базі Mercedes Benz Arocs.

Новітні каротажні підіймачі, які придбало наше управління, призначені для виконання спуско-підіймальних операцій на свердловинах, для роботи модулів, для підіймання кабелю геофізичного. Вони виконують різноманітні геофізичні завдання,

– розповів головний інженер Укргазпромгеофізика АТ "Укргазвидобування" Євген Ус.

Німецьке устаткування здатне працювати на великих глибинах – до 7 тисяч метрів. Нові каротажні підіймачі дозволяють безпечніше та ефективніше здійснювати розвідку і розробку наявних покладів.

На підіймачах є два види установок. Усі процеси оптимізовані. Обладнання відповідає екологічному стандарту Євро5. На такому зараз працюють передові газовидобувні компанії світу,

– зазначив керівник підрозділу ПКС компанії "KATT GmbH" Хольгер Аренс.

Нове діагностичне обладнання дозволяє вчасно виявити пошкодження в свердловині та оперативно виконати операції, що підвищать термін служби свердловин. Дослідження свердловин одночасно здійснюють трьома методами, зокрема і акустичним.

"Багаторичажний профілемір дозволяє подивитися зсередини зім'яття і все інше. Він показує якість самого металу, тобто чи є в нього якісь корозії, порушення. І в цілому, завдяки всім цим приладам, ми можемо оцінити експлуатаційну колону", – розповів начальник геофізичної партії Іван Лелет.

Нове устаткування дозволяє українському підрозділу найбільшої газовидобувної компанії України конкурувати зі світовими лідерами сервісних послуг. Наразі працівники проходять інструктаж з експлуатації підіймачів.