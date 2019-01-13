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      Украинские колядки и песня про Крымский мост: видео празднований в оккупированном Крыму

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      В Крыму во время празднования Старого Нового года исполнили украинскую колядку
      В Крыму во время празднования Старого Нового года исполнили украинскую колядку / Скриншот из видео "Крым.Реалии"

      В оккупированном Крыму организовали торжества по случаю Старого Нового года. Среди предлагаемой программы появилась украинская колядка и песня про Крымский мост.

      Соответствующее видео опубликовало издание "Крым. Реалии".

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      Издание отмечает, что жители оккупированного полуострова отпраздновали Старый Новый год в местном парке имени Гагарина.

      Среди хороводов и "традиционных" российских праздничных песен на празднике прозвучала украинская колядка "Добрий вечір тобі, пане господарю". Кроме того, местные коллективы исполнили песню, посвящённую Крымскому мосту.

       

      Теги: Аннексия Крыма Новости Крыма Новости политики Новости Украины
      Источник: 24 Канал
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