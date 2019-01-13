Украинские колядки и песня про Крымский мост: видео празднований в оккупированном Крыму

В Крыму во время празднования Старого Нового года исполнили украинскую колядку / Скриншот из видео "Крым.Реалии"

В оккупированном Крыму организовали торжества по случаю Старого Нового года. Среди предлагаемой программы появилась украинская колядка и песня про Крымский мост.