Украинские колядки и песня про Крымский мост: видео празднований в оккупированном Крыму
В оккупированном Крыму организовали торжества по случаю Старого Нового года. Среди предлагаемой программы появилась украинская колядка и песня про Крымский мост.
Соответствующее видео опубликовало издание "Крым. Реалии".
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Издание отмечает, что жители оккупированного полуострова отпраздновали Старый Новый год в местном парке имени Гагарина.
Среди хороводов и "традиционных" российских праздничных песен на празднике прозвучала украинская колядка "Добрий вечір тобі, пане господарю". Кроме того, местные коллективы исполнили песню, посвящённую Крымскому мосту.
Источник: 24 Канал
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