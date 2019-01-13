Українські колядки та пісня про Кримський міст: з'явилось відео святкувань в окупованому Криму
В окупованому Криму організували святкування з нагоди Старого Нового року. Серед запропонованої програми з’явилась українська колядка та пісня про Кримський міст.
Відповідне відео опублікувало видання "Крим.Реалії".
Читайте також: Різдво в анексованому Криму: хор у російських костюмах заспівав українські колядки
Видання зазначає, що жителі окупованого півострова відсвяткували Старий Новий рік в місцевому парку імені Гагаріна.
Серед хороводів та "традиційних" російських святкових пісень на святі прозвучала українська колядка "Добрий вечір тобі, пане господарю". Окрім того, місцеві колективи виконали пісню, присвяченуКримському мосту.
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
-
Головні новини 13 січня: пожежа на хімзаводі в Калуші, затримання викрадачів чоловіка в Києвісьогодні , 22:01
-
Чому провалилася ідея політтехнологів Порошенка: версія експертасьогодні , 21:02
-
Найсмішніші меми тижня: розписка за секс в Україні, 9 яєць Росії, 2 ліві ноги прем’єра Австраліїсьогодні , 20:01
Коментарі
КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)19 лютого 2015 , 13:34
Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото20 жовтня 2018 , 09:33
Лише 12,5 % українців хоче приєднатись до Росії, – опитування11 березня 2014 , 08:22
Легіонер Динамо: Я вже можу поговорити з іншими гравцями в клубі7 листопада 2018 , 12:18
Вукоєвіч святкує 35-річчя – він сколихнув ЧС-2018 висловом "Слава Україні!"20 грудня 2018 , 14:06