Українські колядки та пісня про Кримський міст: з'явилось відео святкувань в окупованому Криму

У Криму під час святкувань Старого Нового року виконали українську колядку / Скріншот з відео "Крим.Реалії"

В окупованому Криму організували святкування з нагоди Старого Нового року. Серед запропонованої програми з’явилась українська колядка та пісня про Кримський міст.