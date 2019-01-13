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      Українські колядки та пісня про Кримський міст: з'явилось відео святкувань в окупованому Криму

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      У Криму під час святкувань Старого Нового року виконали українську колядку
      У Криму під час святкувань Старого Нового року виконали українську колядку / Скріншот з відео "Крим.Реалії"

      В окупованому Криму організували святкування з нагоди Старого Нового року. Серед запропонованої програми з’явилась українська колядка та пісня про Кримський міст.

      Відповідне відео опублікувало видання "Крим.Реалії".

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      Видання зазначає, що жителі окупованого півострова відсвяткували Старий Новий рік в місцевому парку імені Гагаріна.

      Серед хороводів та "традиційних" російських святкових пісень на святі прозвучала українська колядка "Добрий вечір тобі, пане господарю". Окрім того, місцеві колективи виконали пісню, присвяченуКримському мосту. 

       

      Теги: Новини України Новини політики Новини Криму Анексія Криму
      Джерело: 24 Канал
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