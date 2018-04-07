Украинские конструкторы Ugears собрали рекордные 124 тысячи долларов

Украинский стартап Ukrainian Gears – украинские шестерни – собрал на свой проект на 800% больше денег, чем хотел.

Компания производит подвижные 3D-пазлы из дерева. Первый их старт был еще три года назад. И с того времени, они расширили горизонты аж на целых 80 стран мира.

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Железная дорога, средневековая баллиста и даже авиатренажер – все эти элементы не статичнын, а подвижные 3D-пазлы. И в новой линейке Ugears таких 12 моделей. Каждая спроектирована, как сложный инженерный механизм.

В принципе у меня техническое образование, однако наши инженеры расширяют и мои горизонты,

– прокомментировал совладелец UGEARS Геннадий Шестак.

После старта на международной топовой краудфандинговий платформе "Кикстартер" украинская компания превзошла все ожидания. Вместо необходимых 15 тысяч долларов заказов поступило на 820% больше. Менее, чем за месяц, стартап собрал 124 тысячи долларов. Больше всего внимания привлекла подвижная лошадь.

Конструкторы отметили: над моделью работали 8 месяцев. Труднее всего было достичь баланса. Чтобы лошадь не заваливалась на бок при каждом шаге. Так проскакать он может около метра. И это без батареек и пружин.



Механический конь от Ugears

Каждая модель состоит из сотен мелких деталей. Между собой соединяются без клея или винтов. Авторы проекта говорят: процесс сборки игрушек даже интереснее, чем сама игра с ними.

Больше об украинском стартапе – смотрите в сюжете.