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Как украинские конструкторы Ugears очаровали мир своими деревянными игрушками

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В 2015 году команда Ugears наделала настоящего шума в интернете, представив свои первые модели деревянных игрушек. С тех пор прошло уже много времени, и киевляне в третий раз решили штурмовать краудфандинговую платформу Kickstarter, причем на этот раз подготовились серьезно и представили сразу 12 различных моделей.

Изюминкой нынешней коллекции стал механический конь. Признаются, что конструктору, у которого и возникла эта идея, для полной реализации понадобилось 3 года.

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Главная сложность – добиться стабильности. Команда пересматривала десятки видео в интернете, анатомические рисунки строения суставов и копыт, чтобы удачно перенести движение живого существа на деревянный механизм.

Конь от команды Ugears

В груди жеребца колеблется маятник, который и приводит вороного в движение. Между прочим проскакать он может около метра, чтобы вы успели рассмотреть работу всего механизма. Голова тоже движется, а резиновая грива добавляет реалистичности.

Если же больше интересует техника, то есть и скоростной экспресс викторианской эпохи, который за одну прокрутку может проехать 4 метра. Поскольку для парового двигателя не требуется уголь, то в прицепном вагоне можно перевозить сладости.

Для любителей скорости команда представила автомобиль времен первых гонок серии "Гран Прикс" в Европе.

Ugears представила автомобиль

А если больше тянет в небо, Ukrainian Gears предлагают новый тренажер для будущих авиаторов. Признаются, на эти модели конструкторов вдохновили разработки другого киевлянина – Игоря Сикорского. Поэтому на этом симуляторе есть как и самолеты, так и вертолеты.

Кампания стартовала 27 марта, а по состоянию на четвертый день перешагнула отметку в 100 тысяч долларов. Это при том, что у киевлян остается еще месяц.

Команда Ugears уже собрала 100 тысяч долларов в Kickstarter

Сейчас украинские конструкторы можно найти в более 80 странах мира, а чаще всего творения киевлян заказывают из Штатов. Команда постоянно разрастается – сейчас над новыми моделями работает более 20 конструкторов и инженеров.

Теги: Сделано в Украине
Источник: 24 Канал
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