Як українські конструктори Ugears зачарували світ своїми дерев'яними іграшками

У 2015 році команда Ugears наробила справжнього галасу в інтернеті, представивши свої перші моделі дерев'яних іграшок. З того часу минуло вже трохи часу, і кияни втретє вирішили штурмувати краудфандингофу платформу Kickstarter, причому цього разу підготувались серйозно і презентували одразу 12 різних моделей.

Родзинкою цьогорічної колекції став механічний кінь. Зізнаються, що конструктору, у якого й виникла ця ідея, для її повної реалізації знадобилося 3 роки.

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Головна складність – досягнути стабільності. Команда передивлялась десятки відео в інтернеті, анатомічні малюнки будови суглобів і копит, аби вдало перенести рух живої істоти на дерев'яний механізм.

Кінь від команди Ugears

У грудях жеребця коливається маятник, який й приводить вороного у рух. Між іншим проскакати він може близько метра, аби ви встигли роздивитись роботу усього механізма. Голова теж рухається, а гумова грива додає реалістичності.

Якщо ж більше цікавить техніка, то тут є і швидкісний експрес вікторіанської епохи, який за одне прокручування може проїхати 4 метри. Оскільки для парового двигуна не потрібне вугілля, то у причіпному вагоні можна перевозити солодощі.

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Для любителів швидкості команда представила автомобіль з часів перших перегонів серії "Гран прікс" у Європі.

Ugears представила автомобіль

А якщо більше тягне в небо, то Ukrainian Gears пропонують новий тренажер для майбутніх авіаторів. Зізнаються, на ці моделі конструкторів надихнули розробки іншого киянина – Ігоря Сікорського. Тому на цьому симуляторі є як і літаки, так і гвинтокрили.

Кампанія стартувала 27 березня, а станом на четвертий день перейшла позначку у 100 тисяч доларів. Це при тому, що у киян залишається ще місяць.

Команда Ugears вже зібрала 100 тисяч доларів на Kickstarter

Зараз українські конструктори можна знайти у понад 80 країнах світу, а найчастіше творіння киян замовляють зі Штатів. Команда постійно розростається – зараз над новими моделями працює більше 20 конструкторів та інженерів.