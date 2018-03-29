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Найуспішніша українська акторка в Голлівуді – Іванна Сахно

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У 9 років вона починала із ситкому "Леся плюс Рома", а в 19 її запросили на одну з головних ролей у голлівудському блокбастері з бюджетом у 150 мільйонів доларів "Тихоокеанський рубіж". Фільмі, який, продюсує сам ГільЄрмо дель Торо, що недавно забрав Оскар за кращий фільм 2017 року.

Почнемо з дитинства. Коли мама кінорежисер, а батько – оператор, ти з змалечку знаєш, як виглядає знімальний майданчик зі середини. От тільки Іванні нічого не нав’язували – навпаки спочатку зацікавили фігурним катанням, балетом та живописом. Але переглянувши культову стрічку "АмелІ" у 7 років, – відчула справжнє покликання.

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Іванна стала однією з найупізнаваніших юних акторок в Україні і вже до 13 років у її фільмографії було 6 робіт. Недитячі гонорари відкладала на навчання за кордоном, адже розуміла – якщо хочеш зніматись у Голлівуді, треба хоча б фізично до нього наблизитись.

Іванна Сахно у фільмі
Іванна Сахно у фільмі "Тихоокеанський рубіж"

У 13 років дівчинка переїжджає вчитись у звичайній школі Ванкувера, а згодом до омріяного Лос-Анджелеса. Свій талант розвиватиме в акторській школі Лі Стразберга, яка випустила таких іменитих зірок, як Аль Пачіно, Роберт де Ніро та Анджеліна Джолі. Але самий лише диплом нікого не цікавить, найкращий вчитель – це знімальний майданчик.

Як українська акторка досягнула успіху – дивіться у програмі.

Теги: Новини України Кіно Зроблено в Україні
Джерело: 24 Канал
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