16:41
29 март 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
-1°C
1°C -2°C
  • пятница
    4°C -1°C
  • суббота
    10°C 4°C
  • воскресенье
    13°C 7°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ВЫСЫЛКА РОССИЙСКИХ ДИПЛОМАТОВ ПОЖАР В КЕМЕРОВО ВОЙНА НА ДОНБАССЕ ЗАДЕРЖАНИЕ САВЧЕНКО
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Плачевная компенсация за смерть. Недруги
Вєсті Кремля
23:49, 28 марта
Вести.UA. Тюремное творчество Савченко. Чиновники едут на клубнику в Польшу
Вєсті.UA
20:58, 28 марта
ЦРУ
09:30, 28 марта
Чому інвестиційний клімат України перебуває на дні
Підсумки дна
08:01, 21 марта
Вспомнить Всё. Каштаны и Берёзки: роскошь для избранных
Згадати все
20:05, 26 марта
Телеканал новостей 24 Программы Сделано в Украине
ВЫСЫЛКА РОССИЙСКИХ ДИПЛОМАТОВ ПОЖАР В КЕМЕРОВО ВОЙНА НА ДОНБАССЕ ЗАДЕРЖАНИЕ САВЧЕНКО

Самая успешная украинская актриса в Голливуде – Иванна Сахно

Сделано в Украине 483 Читати новину українською

В 9 лет она начинала с ситкома "Леся плюс Рома", а в 19 ее пригласили на одну из главных ролей в голливудском блокбастере с бюджетом в 150 миллионов долларов "Тихоокеанский рубеж". Фильме, который продюсирует сам Гильермо дель Торо, и который недавно забрал Оскар за лучший фильм 2017 года.

Начнем с детства. Когда мама кинорежиссер, а отец оператор, ты с детства знаешь, как выглядит съемочная площадка изнутри. Вот только Иванне ничего не навязывали – наоборот сначала заинтересовали фигурным катанием, балетом и живописью. Но просмотрев культовую ленту "Амели" в 7 лет, – почувствовала истинное призвание.

Читайте также: Варвара Каринская – модельер из Харькова, которая получила Оскар за свои костюмы

Иванна стала одной из самых узнаваемых юных актрис в Украине и уже к 13 годам в ее фильмографии было 6 работ. Недетские гонорары откладывала на обучение за границей, так как понимала – если хочешь сниматься в Голливуде, надо хотя бы физически к нему приблизиться.

Іванна Сахно у фільмі
Иванна Сахно в фильме "Тихоокеанский рубеж"

В 13 лет девочка переезжает учиться в обычной школе Ванкувера, а впоследствии в желанный Лос-Анджелес. Свой талант будет развивать в актерской школе Ли Стразберга, которая выпустила таких именитых звезд, как Аль Пачино, Роберт де Ниро и Анджелина Джоли. Но только диплом никого не интересует, лучший учитель – это съемочная площадка.

Как украинская актриса добилась успеха – смотрите в программе.

Теги: Новости Украины Кино Сделано в Украине
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
ЧИТАТЕЛИ РЕКОМЕНДУЮТ
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»
Залиште відгук