Самая успешная украинская актриса в Голливуде – Иванна Сахно

В 9 лет она начинала с ситкома "Леся плюс Рома", а в 19 ее пригласили на одну из главных ролей в голливудском блокбастере с бюджетом в 150 миллионов долларов "Тихоокеанский рубеж". Фильме, который продюсирует сам Гильермо дель Торо, и который недавно забрал Оскар за лучший фильм 2017 года.

Начнем с детства. Когда мама кинорежиссер, а отец оператор, ты с детства знаешь, как выглядит съемочная площадка изнутри. Вот только Иванне ничего не навязывали – наоборот сначала заинтересовали фигурным катанием, балетом и живописью. Но просмотрев культовую ленту "Амели" в 7 лет, – почувствовала истинное призвание.

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Иванна стала одной из самых узнаваемых юных актрис в Украине и уже к 13 годам в ее фильмографии было 6 работ. Недетские гонорары откладывала на обучение за границей, так как понимала – если хочешь сниматься в Голливуде, надо хотя бы физически к нему приблизиться.



Иванна Сахно в фильме "Тихоокеанский рубеж"

В 13 лет девочка переезжает учиться в обычной школе Ванкувера, а впоследствии в желанный Лос-Анджелес. Свой талант будет развивать в актерской школе Ли Стразберга, которая выпустила таких именитых звезд, как Аль Пачино, Роберт де Ниро и Анджелина Джоли. Но только диплом никого не интересует, лучший учитель – это съемочная площадка.

Как украинская актриса добилась успеха – смотрите в программе.