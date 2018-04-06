Украинские консулы могут вернуться в Ростов-на-Дону

Чтобы участвовать в процессе возвращения политических заключенных, Украина будет подавать предложения России по возвращению украинских консулов в Ростов-на-Дону, что в России.

Об этом рассказала вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе, пишет 5 канал.

Читайте также: Высланные из США дипломаты России организовывали политическую диверсию, – советник Трампа

"Прежде всего речь идет о том, что мы будем подавать свои предложения о том, чтобы направить своих консулов ​​в Ростов. Мы с вами понимаем, у нас есть необходимость в том, чтобы наши консулы были в Ростове-на-Дону. Из-за того, что 5 из них выслали из России, для нас важно сегодня защищать граждан, которые сейчас либо находятся в тюрьмах РФ, или просто находятся на территории РФ. Поэтому для нас необходимо подать свои предложения. Будет ли это обмен, я совершенно не воспринимаю такой возможности о замене дипломатов на одних или на других в таком же количестве, как они были высланы".

В то же время она подчеркнула, что Украина при принятии решений относительно дипломатов будет действовать в сотрудничестве с международными партнерами.

"Это не будет отдельный шаг Украины, что будет самостоятельно решать эти вопросы напрямую только непосредственно в двустороннем режиме с РФ. Мы присоединились, что чрезвычайно важно, к единым действиям западной цивилизации, по высылке так называемых дипломатов РФ, а по сути – шпионов, и поэтому это не просто шаг, оторванный от широкого международного контекста, и мы и дальше будем действовать в международном контексте", – рассказала вице-премьер-министр.